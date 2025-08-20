Eymir Gölü\'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında

ANKARA Valiliği, dün gece Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre havai fişek kullanımı nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.