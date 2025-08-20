Eymir Gölü'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eymir Gölü'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında

Eymir Gölü\'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında
20.08.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Eymir Gölü yakınında çıkan yangının havai fişek nedeniyle olduğu belirlendi.

ANKARA Valiliği, dün gece Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre havai fişek kullanımı nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Yaşam, Eymir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eymir Gölü'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlayamadı Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
Anlaşma sağlayamadı! Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:30:11. #7.11#
SON DAKİKA: Eymir Gölü'nde Yangın: İki Kişi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.