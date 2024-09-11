Eynesil'de İlköğretim Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Eynesil'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Eynesil\'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Güven, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Yüzyılı maarif modelinin önemine vurgu yaptı. Törende öğrenciler şiirler okudu ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

11.09.2024 16:16
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Giresun'un Eynesil ilçesinde "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı.

Şehit Şahin Abanoz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Güven, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı maarif modelimizle çağı anlayan ve çağı aşmayı amaçlayan, değerlerimizle ve kültürel mirasımızla bütünleşmiş bireyler yetiştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

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