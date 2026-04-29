Eyüp Sevimli yeniden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika
Eyüp Sevimli yeniden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

29.04.2026 13:22
İZBAŞ İzmir Serbest Bölge'nin Genel Kurulu'nda Eyüp Sevimli oybirliğiyle yeniden başkan seçildi. Sevimli, sanayicinin zor koşullarla mücadele ettiğini belirterek, enflasyon ve yüksek faizlerin üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda, Eyüp Sevimli oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Sevimli, 2025 yılının sanayi için zor geçtiğini, enflasyon, yüksek faiz ve finansmana erişim sorunlarının sanayiciyi cenderenin içine soktuğunu ifade etti. Türkiye'nin 80 yıldır enflasyon sorununu çözemediğini vurgulayan Sevimli, sanayiden uzaklaşmanın yoksulluğa yol açacağını belirtti. İmalat sanayinin GSYH içindeki payının %30'dan %18'e gerilediğine dikkat çekti.

Sevimli, tüm olumsuzluklara rağmen yatırımcı görüşmelerinin sürdüğünü, 2025'te temelleri atılan dört fabrikanın bu yıl üretime başlayacağını açıkladı. İZBAŞ'ın doluluk oranının %90 olduğunu ve 165 firmaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Genişleme alanı olarak satın alınan 153 bin metrekarelik arazinin serbest bölge statüsü kazanması için çalışmaların devam ettiğini, mevcut altyapının yeni alana entegre edileceğini söyledi.

Genel Kurul'da 2026-2029 dönemi için yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi: Eyüp Sevimli, Süleyman Tahiroğlu, Marc Galiko, Abdurrahman Akay, Levent Balkara, Yunus Aytekin, Mehmet Eriten.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüp Sevimli yeniden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Apartmanı illallah ettiren komşu Evden tam 3 kamyon çöp çıktı Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
12:43
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
SON DAKİKA: Eyüp Sevimli yeniden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika
