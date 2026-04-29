Eyüp Sevimli yeniden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda, Eyüp Sevimli oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Sevimli, 2025 yılının sanayi için zor geçtiğini, enflasyon, yüksek faiz ve finansmana erişim sorunlarının sanayiciyi cenderenin içine soktuğunu ifade etti. Türkiye'nin 80 yıldır enflasyon sorununu çözemediğini vurgulayan Sevimli, sanayiden uzaklaşmanın yoksulluğa yol açacağını belirtti. İmalat sanayinin GSYH içindeki payının %30'dan %18'e gerilediğine dikkat çekti.

Sevimli, tüm olumsuzluklara rağmen yatırımcı görüşmelerinin sürdüğünü, 2025'te temelleri atılan dört fabrikanın bu yıl üretime başlayacağını açıkladı. İZBAŞ'ın doluluk oranının %90 olduğunu ve 165 firmaya ev sahipliği yaptığını belirtti. Genişleme alanı olarak satın alınan 153 bin metrekarelik arazinin serbest bölge statüsü kazanması için çalışmaların devam ettiğini, mevcut altyapının yeni alana entegre edileceğini söyledi.

Genel Kurul'da 2026-2029 dönemi için yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi: Eyüp Sevimli, Süleyman Tahiroğlu, Marc Galiko, Abdurrahman Akay, Levent Balkara, Yunus Aytekin, Mehmet Eriten.