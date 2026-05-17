Eyüpspor, Fenerbahçe ile 3-3 Beraberlik ile Süper Lig'de Kaldı

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de kalmayı garantiledi.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17'nci dakikada Legowski ve 36'ncı dakikada Metehan Altunbaş'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, ikinci yarıda Fred'in 68'inci dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun 79 ve 82'nci dakikalarda kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.
Eyüpspor, 87'nci dakikada Talha Ülvan'ın golüyle skora yeniden denge getirdi. Mücadele 3-3 sona ererken, puanını 33'e yükselten Eyüpspor ligde kalmayı garantiledi.
