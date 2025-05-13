Eyüpsultan Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Boğaz Turu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği Boğaz turunda müzik, ikramlar ve sürpriz hediyelerle ilçeli annelere özel bir gün yaşattı.

Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinlikle ilçe sakinlerine renkli bir gün yaşattı. "Anneler Günü coşkusunu 12 Mayıs'ta Boğaz'da yaşıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Eyüp İskelesi'nden hareket eden vapurda bu özel gün kutlandı.

İstanbul Boğazı'nın manzarası eşliğinde yapılan yolculukta annelere meyve suyu ve simit ikram edildi. Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, bol bol dans etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerle mutlu olan anneler, organizasyon için belediye yetkililerine teşekkür etti.