Eyüpsultan Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Kültür Gezisi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü kapsamında ilçedeki annelere özel, tarihi ve manevi değeri yüksek mekanlarda bir kültür gezisi düzenledi. Eyüpsultan Camii, Mihrişah Valide Sultan Türbesi ve Caferpaşa Medresesi gibi önemli durakları kapsayan gezide, anneler geçmişle buluştu.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için anlamlı etkinlikler düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl da Eyüpsultanlı annelere özel unutulmaz bir kültür gezisi gerçekleştirdi.

"Kadim Rota Eyüpsultan" adıyla düzenlenen bu özel etkinlik, annelere ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma ve aynı zamanda manevi bir yolculuğa çıkma imkanı sundu.

Gezi programının ilk durağı, İstanbul'un en önemli manevi merkezlerinden biri olan Eyüpsultan Camii oldu. Anneler burada dua ederek huzur buldu. Ardından, Osmanlı tarihinin önemli yapılarından Mihrişah Valide Sultan Türbesi ziyaret edildi. Anneler, hem mimari detayları hem de yapının taşıdığı tarihi anlamı yakından inceleme fırsatı buldu.

Gezi, Eyüpsultan'ın kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan Caferpaşa Medresesi ziyaretiyle devam etti. Medresede yapılan bilgilendirme sırasında anneler, dönemin eğitim anlayışı ve medresenin tarihi rolü hakkında bilgi aldı.

Etkinlik boyunca hem tarihi hem manevi atmosferi deneyimleyen anneler, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu özel gün için hazırladığı geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta Başkan Mithat Bülent Özmen olmak üzere emeği geçen tüm belediye yetkililerine teşekkür ettiler.