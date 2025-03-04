Eyüpsultan Belediyesi'nden Arama Kurtarma Ekiplerine İftar

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(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, Afet Yönetimi Birimi (ESAY) ile birlikte 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla arama kurtarma ekiplerine iftar yemeği verdi. Yemekte afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Bülent Özmen, "Eyüpsultan Belediyesi olarak biz bu zamana kadar toplamda 400'ün üzerinde yurttaşımızı, gönüllümüzü eğitmişiz. Hazırlıklarımızı artırmaya ve bu eğitimleri vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi birçok farklı noktada gerçekleştirdiği ramazan etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Osmanlı Park'ta arama kurtarma ekiplerine iftar yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve ESAY'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İlçe Jandarma Komutanı Zeki Gülter, muhtarlar ve AFAD, İBB İtfaiye gibi, ilçede bulunan arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri katıldı.

" Türkiye'nin her yerinde AFAD gönüllülerimizin sayısını artırmaya çalışıyor"

İftarın ardından kürsüye gelen Kaymakam Yurt, "Belediye başkanımız bu iftar yemeğini AFAD gönüllülerine vermekle aslında bu işe ne kadar önem verdiğini göstermiş. İstanbul afet konusunda Türkiye'nin en mihenk noktalarından birisi. Biz de İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde bulunuyoruz. Bizim öncelikle kendimiz, ailemiz için daha sonra da İstanbul için ve Türkiye için depreme ve diğer doğal afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için AFAD başkanlığımız Türkiye'nin her yerinde AFAD gönüllülerimizin sayısını artırmaya çalışıyor. Makine, tesisat sayısını ve niteliğini artırmaya çalışıyor. Biz bu AFAD eğitimlerini ciddiye alırsak hem ileride olabilecek olumsuz şeylere karşı kendimizi muhafaza etmiş oluruz hem de çevremize faydamız olur" diye konuştu.

"Hazırlıklarımızı artırmaya ve eğitimler vermeye gayret ediyoruz"

Başkan Özmen ise yaptığı konuşmada, "6 Şubat'ın sene-i devriyesini henüz geçtik. Biz o akşam İGDAŞ'ın ekiplerini bölgeye havale ettik. Orada arkadaşlarımız 13'e yakın canı kurtardılar. O gün şunu gördüm, hazırlıklıysanız bir faydanız oluyor. Bizim arkadaşlarımızdan önce bölgeye giden bir çok gönüllü arkadaş vardı ama ekipman yoktu, teçhizat yoktu. Bunlar olmadığı için yapmak istedikleri müdahaleyi yapamamışlardı. Dolayısıyla yaptığınız iş çok değerli. Eyüpsultan Belediyesi olarak biz de bu zamana kadar toplamda 400'ün üzerinde yurttaşımızı, gönüllümüzü eğitmişiz. 4 bin'e yakın talep var. Buna yönelik hazırlıklarımızı artırmaya ve bu eğitimleri vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her mahallede bir gönüllü tim, takım kuracağız"

Her mahallede bir gönüllü takımı kuracaklarını belirten Başkan Özmen, "Şunu söylemem lazım, Eyüpsultan Belediyesi olarak ESAY olarak biz her mahallede bir gönüllü tim, takım kuracağız. Karadolap Mahallemizde başladık. Bunu AFAD'ın öğrettikleri ile, öğretecekleri ile beraber yapacağız. Karadolap'ta oturan insanlardan oluşan ilk gönüllü timimizi, ilk takımımızı da orada kurma aşamasına geldik" dedi.

Farkındalığı artırmak anlamında bu haftanın çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Özmen şöyle devam etti:

"Biz de dedik ki iftarda bir arada olalım, hem sohbet edelim, hem de bu farkındalığa bir işaret vermiş olalım. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Konuşmamı, her zaman anne babamdan duyduğum duayla kapatayım Allah bizi bayrama kavuştursun."

Konuşmaların ardından sahneye gelen Kıssahan Muharrem Ali Dere tekbirlerle, salavatlarla başladığı Ramazan sohbetlerine tasavvufi konularda kıssalar anlattı. Dere, sohbeti sırasında ney üfledi ve saz çaldı.