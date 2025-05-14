Eyüpsultan Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü Ziyareti

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ilçede tarım yapan yurttaşları ziyaret ederek hem teşekkür etti hem de sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde, üreticilere destek mesajı verildi, hediyeler takdim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçenin kırsal mahallelerinde geçimini topraktan sağlayan çiftçileri ziyaret etti. Ziyaretler, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Öznur Sarıahmetoğlu, Sosyal Kalkınma ve Kooperatifleşme Birimi ile mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in selamları iletilerek, çiftçilere her zaman yanlarında oldukları ve destek vermeye devam edecekleri mesajı iletildi. Çiftçilerin yaşadığı sorunlar, ihtiyaçları ve talepleri birebir dinlendi. Tarım alanında bugüne kadar yürütülen çalışmaların nasıl geliştirilebileceği ve üreticilere nasıl daha fazla destek sağlanabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında çiftçilere çeşitli hediyeler verilerek günleri kutlandı. Belediye yetkilileri, üreticilere emekleri için teşekkür ederken, tarımın Eyüpsultan'da kalkınma için stratejik bir alan olduğuna dikkati çekti.