Eyüpsultan Belediyesi'nden Hemşireler Günü Kutlaması

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, Hemşireler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları için Manzaram Eyüpsultan Sosyal Tesisi'nde kahvaltı programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında ilçede görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Manzaram Eyüpsultan Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kahvaltı programına, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, birim müdürleri, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Beyza Arpacı Saylar ile birlikte kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi yetkilileri, toplum sağlığı için gece gündüz demeden özveriyle çalışan hemşirelerin ve tüm sağlık personelinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, emekleri için teşekkür etti. Program sonunda sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi.