Eyüpsultan Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Dayanışma Durağı'

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, Caferpaşa Medresesi'nde kurduğu "Dayanışma Durağı" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara terzi, lostra, sağlık danışmanı, kuaför ve berber hizmeti verecek.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayında birlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara mekanlar oluşturdu. Bu kapsamda belediye, Cafer Paşa Medresesi'nde kurulan "Dayanışma Durağı" ile ihtiyaç sahibi hanelere, ücretsiz lostra (ayakkabı boyama), berber ve terzi hizmetleri verecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar her gün 15.00-21.00 saatleri arasında lostra, berber ve terzi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e teşekkürler etti.