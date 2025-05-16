Eyüpsultan Belediyesi'nden Kadınlara Özel Meditasyon Kursları

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi'nin kadınlara özel eğitim projesi ESMEK'lerde, zihinsel arınma, stresle baş etme ve içsel denge sağlama amacıyla düzenlenen meditasyon kursları büyük ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kadınlara yönelik projeleri arasında yer alan ve kadınların emeklerini değerlendirerek çalışma hayatına katılımlarını, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını destekleyen ESMEK kursları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadınların hem sosyalleşebildiği hem de kariyerlerinde yeni bir yolculuğa çıkabildikleri ESMEK'lerde, sadece meslek edindirme ve istihdam değil, aynı zamanda kişisel gelişime katkı sağlayacak çeşitli branşlarda eğitimler de veriliyor. Bu kapsamda Eyüp ESMEK ve Rami ESMEK'te düzenlenen Zihinsel Arınma ve Meditasyon Kursu, katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Kurslar, stresle başa çıkma, zihinsel rahatlama, içsel dengeyi sağlama ve yaşam kalitesini artırma hedefleriyle düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen özel eğitimlerde, meditasyon teknikleri, nefes egzersizleri ve farkındalık çalışmaları yer alıyor. Kadınlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak kendilerine özel bir zaman dilimi ayırma fırsatı buluyor.

Kurs günleri ve saatleri

-Eyüp ESMEK salı günleri 09.00-12.00 ve 13.00-16.00

-Rami ESMEK cuma günleri 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında iki kur halinde gerçekleştiriliyor.

Sınırlı kontenjanla düzenlenen bu özel programa, Eyüpsultanlı mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırabiliyor.