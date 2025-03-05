Eyüpsultan Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri

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(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayının coşkulu bir atmosferde geçmesi amacıyla, ilçenin çeşitli noktalarında çocuklar için Hacivat-Karagöz, İbiş, Kavuklu ve Nasreddin Hoca gösterileri düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayının nostaljik ve coşkulu bir atmosferle geçmesi için birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Belediye, Eyüpsultan Cami Meydanı, Zal Mahmut Paşa Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi ve Göktürk Kültür Merkezi'nde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinliklerve tiyatro gösterileri gerçekleştiriyor.

Geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunu karakterleriyle nostaljik ramazan geleneklerinin yeniden hayat bulduğu etkinliklerde Hacivat-Karagöz, İbiş, Kavuklu ve Nasreddin Hoca gösterileri çocuklardan büyük ilgi görüyor. Eyüpsultan Meydanı'nda ve ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerde Hacivat ile Karagöz'ün eğlenceli atışmaları, İbiş'in sakarlıkları, Kavuklu'nun neşeli halleri ve Nasrettin Hoca'nın bilgece esprileri, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.