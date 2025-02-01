Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı - Son Dakika
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Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı

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Eyüpsultan'da ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalandı. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2025 23:46
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Eyüpsultan'daki evlerinde ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren B.Y'nin Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AİLESİNİ KATLEDEN ŞAHIS BURSA'DA YAKALANDI

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce, babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün ve kardeşi Dilan Yenigün'ü silahla öldürdükten sonra şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki B.Y'nin yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Ailesini Katleden Zanlı Bursa Otobüs Terminalinde Yakalandı

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası kaydında, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonrası B.Y'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı. Zanlı B.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa karaca:
    bazı insanlarımızın çocuğu olmuyor.bundada bir hayır var demek lazım.doğarken büyütürken arkasından koşarkan, iyi olsun hastalanmasın diye üzerine titrediğin evlat, meğerse anne baba kendi azrailini büyütmüş.Allah evladın hayırlısını versin. 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sonu Hüsranla bitti 4 0 Yanıtla
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