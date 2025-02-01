Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı

Mustafa karaca:

bazı insanlarımızın çocuğu olmuyor.bundada bir hayır var demek lazım.doğarken büyütürken arkasından koşarkan, iyi olsun hastalanmasın diye üzerine titrediğin evlat, meğerse anne baba kendi azrailini büyütmüş.Allah evladın hayırlısını versin.