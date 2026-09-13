Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Işıklar Kavşağı mevkisinde, 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsünün, Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarpması sonucu alev aldığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, gişelere doğru ilerleyen yolcu otobüsünün önce plastik dubalara, ardından sol ön kısmından beton bariyere çarpması görülüyor.

Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün, karşı duvara vurarak alev aldığı anlar yer alıyor.

Kazayı gören bazı sürücülerin araçlarından inerek yardıma gelmesi de güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.

Olay

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Metro Turizm firmasına ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarpmış, ardından otobüste yangın çıkmıştı.

Kazada, otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelmişti.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.