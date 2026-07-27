Eyüpsultan'da Bina Yangını Kontrol Altına Alındı
İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bacasında başlayıp çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karadolap Mahallesi 1. Işıl Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan lokantanın çatıya uzanan bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
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