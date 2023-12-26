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Eyüpsultan'da boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın depo olarak kullanılan bölümü, toprak kayması sonucu çocuk parkına düştü. Olay sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan binayı mühürledi ve parkı kullanıma kapattı.

Eyüpsultan\'da boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü
26.12.2023 - 15:23,
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo olarak kullanılan bölümü çocuk parkına düştü. Olay sırasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın önünde depo olarak kullanılan bölüm, toprak kaymasıyla ön taraftaki sitenin çocuk parkına düştü. Olay sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binayı mühürledi. Belediye ekipleri çevresine güvenlik şeridi çektikleri parkı kullanıma kapattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü - Son Dakika
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