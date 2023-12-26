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Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo olarak kullanılan bölümü, toprak kaymasıyla çocuk parkına düştü. Olay sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, yıkılma tehlikesi bulunan binayı mühürledi ve parkı kullanıma kapattı.

26.12.2023 - 23:33,
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EYÜPSULTAN'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo olarak kullanılan bölümü çocuk parkına düştü. Olay sırasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın önünde depo olarak kullanılan bölüm, toprak kaymasıyla ön taraftaki sitenin çocuk parkına düştü. Olay sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binayı mühürledi. Belediye ekipleri çevresine güvenlik şeridi çektikleri parkı kullanıma kapattı.

Eyüpsultan\'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo bölümü çocuk parkına düştü - Son Dakika
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