Eyüpsultan\'da Çatı Yangını

Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi.
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