Eyüpsultan'da Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan\'da Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi
19.07.2025 13:18
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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi valizde bulundu, O.K. adliyeye sevk edildi ve ifadesi alındı.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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