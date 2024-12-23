Eyüpsultan\'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

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EYÜPSULTAN'da tek katlı bir gecekonduda patlama meydana geldi. Gecekonduda yaşayan 1 kişi yaralandı. Ekipler patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Çırçır Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki tek katlı gecekondudan patlama sesi gelmesi üzerine, çevredekiler durumu ihbar etti. Bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık, UMKE, AFAD ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, gecekondunun bir duvarının yıkıldığı ve orada yaşayan B.C.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri, tedbir amacıyla mahallenin doğalgazını kesti. Ekipler, patlamanın sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.