Eyüpsultan’da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı
Hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı ve devrildi. 2 kişi yaralandı.
EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce seyir halindeki otomobile çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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