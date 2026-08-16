Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.  Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.

MAÇI OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Andrew Donaldson Dallas görev yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Sabiri, Da Costa, Michalak, Pintor, Ahmed Abdullahi

Trendyol Süper Lig, Leandro Trossard, Eyüpspor, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Eyüpspor da bayağı yabancı futbolcu var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu

20:43
Amedspor-Erzurumspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Amedspor-Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
18:43
Taraftar yeni transferi kabul etmedi Teknik direktör tribünlere saldırdı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 23:19:43. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.