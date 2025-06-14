Eyüpsultan'da İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarpması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete aynı istikamette seyir halindeki İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaskı olmayan 3 kişi yola düştü.

Yere düşen kişiler çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırıldı.

Öte yandan, kaza cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün motosiklete çarpması ve 3 kişinin yere düşmesi yer alıyor.

Ayrıca, bu kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı cadde üzerinde bir motosiklet sürücüsü iki İETT otobüsünün arasında seyrederken, otobüslerden birine çarparak devrildi.

Otobüslerden birinin altında kalarak yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.