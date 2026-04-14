Eyüpsultan'da Kurşunlama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Eyüpsultan'da gece saatlerinde bir iş yerini kurşunladığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart'ta Çırçır Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen şüpheli S.A.'yı (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaya olarak gelen yüzü maskeli şüphelinin iş yerine ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.
