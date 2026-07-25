Eyüpsultan'da Midibüs Kazası: 3 Yaralı
Kemerburgaz Yolu'nda midibüs bariyerlere çarparak 3 yolcunun yaralanmasına neden oldu.
Eyüpsultan'da midibüsün bariyerlere çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.
Kemerburgaz Yolu'nda 34 LZJ 147 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, kaza nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Aracın yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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