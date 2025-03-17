Eyüpsultan'da Minik Semazenler Ramazan Coşkusunu Yaşattı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerde minik semazenlerin gösterisine yer verdi. Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri beğeni topladı.

Ramazan ayını maneviyat ve sanatla buluşturan etkinliklerle renklendiren Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda düzenlediği sema gösterisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

"Sema gösterisi hayranlıkla izlendi"

Metaf İlahi Semazen Grubu'ndan iki kardeş olan 8 yaşındaki Alptuğ Eray Atmaca ve 13 yaşındaki Berkay Efe Atmaca'nın gerçekleştirdiği sema gösterisi, meydanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen etkinlik, katılımcıları manevi bir yolculuğa çıkardı.

Eyüpsultan Belediyesi yetkilileri, ramazan boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.