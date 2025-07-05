Eyüpsultan'da arızalanarak emniyet şeridine çekilen hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı.
Kemerburgaz-Hasdal yolunda ilerleyen Yasin Atakul (27) idaresindeki 34 BVB 091 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridine çekilen 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Atakul hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep H. (29) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Yaralı Zeynep H, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Atakul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da motorsiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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