Eyüpsultan'da otomobil 3'üncü kata çarpıp 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da otomobil 3'üncü kata çarpıp 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan\'da otomobil 3\'üncü kata çarpıp 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan Alibeyköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları aşarak binanın 3'üncü katına çarptı ve 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolcu itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak binanın 3'ncü katına çarptı. Otomobil, yaklaşık 15 metre aşağıda bulunan binanın bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 34 BTL 763 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir korkulukları aştıktan sonra apartmanın üçüncü katına çarptı. Otomobil, yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü. Gürültüyle camlara çıkan bina sakinleri, bahçede düşen otomobili görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücü ve beraberindeki yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bahçeye düşen otomobilin vinçle kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da otomobil 3'üncü kata çarpıp 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da otomobil 3'üncü kata çarpıp 15 metre aşağıdaki bahçeye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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