Eyüpsultan'da otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM otoyolu, Hasdal mevkisinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Otoyol Kenarında Yangın - Son Dakika
