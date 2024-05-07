Eyüpsultan'da Özel Lise Müdürüne Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Özel Lise Müdürüne Silahlı Saldırı

Eyüpsultan\'da Özel Lise Müdürüne Silahlı Saldırı

Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisenin müdürü, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahla ateş edilerek ağır yaralandı. Saldırgan öğrenci polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olayın detayları ve müdürün durumuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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Eyüpsultan'da, özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek yaralayan yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görgü tanıklardan Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyulmasıyla dışarıya çıktığını söyledi. Bir kadının, "Ne olur, ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade eden Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.

Küçük, şöyle devam etti:

"Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Özel Lise Müdürüne Silahlı Saldırı - Son Dakika

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