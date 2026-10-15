Eyüpsultan'da sağanak sonrası dere taştı, köprü hasar gördü, kablolar dereye sarktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Eyüpsultan'da sağanak sonrası dere taştı, köprü hasar gördü, kablolar dereye sarktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan\'da sağanak sonrası dere taştı, köprü hasar gördü, kablolar dereye sarktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası dere taştı, araçların da kullandığı köprünün bir bölümü hasar gördü ve kablolar dere yatağına sarktı. Çevre sakinleri, su, elektrik ve doğalgaz kablolarının sular altında kalmasının ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi.

EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanağın ardından araçların da kullandığı köprünün bir bölümü zarar gördü. Köprünün zarar gören kısmında bulunan kablolar ise taşkın sonrası dere suyuna düştü. Çevre sakinlerinden Ali Çetinkaya, "Su, elektrik, doğalgaz bütün kablolar köprünün oradan geçiyor. Hepsi suların altında çok ciddi tehlike barındırıyor" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Kemerburgaz Pirinççi Yolu'ndaki dere çevresinde meydana geldi. Sağanağın etkisiyle yol yağmur suyuyla dolarken, derede meydana gelen taşkın nedeniyle köprünün bir bölümü hasar gördü. Köprünün beton bölümünde bulunan kablolar ise dere yatağına sarktı.

'KABLOLAR DERE YATAĞI İÇİNDE VE TEHLİKE BARINDIRIYOR'

Kabloların tehlike oluşturduğunu belirten Melih Ünsal, "Dün saat 15.00'ten sonra yollara ve caddeye dere taştı, trafik çok yoğundu; trafik kilitlenmişti, ambulans zor geçiyordu. Abim beni almaya geldiğinde dereden yüzerek geçtim. İki kadın, üç çocuğu sırtımda taşıyarak Göktürk'e götürdüm. Bu kablolar elektrik mi, internet mi, hangi kablo olduğunu bilmiyorum ama dere taştıktan sonra kablolar aşağı sarktı, tehlike içeriyor. Şu an kablolar dere yatağı içinde ve tehlike barındırıyor. Derenin taşmasıyla otopark duvarı çöktü." dedi.

'BİR AN ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Ali Çetinkaya ise, "Su, elektrik, doğalgaz bütün kablolar köprünün oradan geçiyor. Hepsi suların altında çok ciddi tehlike barındırıyor. Birkaç çocuk, kadını biz zeytin ağaçlarına sarılarak kurtardık, yoksa bu elektrikle, suyla facia olabilirdi. Hiçbirşeyden olmasa burada elektrikten ölürlerdi. Onun için buradaki beton, zeytin ağaçları, bariyerler hayat kurtardı diyebilirim. Faciaydı, çok kötüydü. Köprünün buradaki kablolar ve buraları hep gördüğünüz gibi manzara kötü. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Bir de kendi işletmemizin önüne bir sürü araçları aldık. Kadınları çocukları yağıştan dolayı kendi galerimizin içine aldık. Canla başla savaştık, elimizden geleni vatandaş olarak yaptık. Allah bir daha yaşatmasın diyelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
EyüpsultanGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:06:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da sağanak sonrası dere taştı, köprü hasar gördü, kablolar dereye sarktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei