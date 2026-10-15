Eyüpsultan\'da sağanak sonrası dere taştı, köprü hasar gördü, kablolar dereye sarktı

EYÜPSULTAN'da etkili olan sağanağın ardından araçların da kullandığı köprünün bir bölümü zarar gördü. Köprünün zarar gören kısmında bulunan kablolar ise taşkın sonrası dere suyuna düştü. Çevre sakinlerinden Ali Çetinkaya, "Su, elektrik, doğalgaz bütün kablolar köprünün oradan geçiyor. Hepsi suların altında çok ciddi tehlike barındırıyor" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Kemerburgaz Pirinççi Yolu'ndaki dere çevresinde meydana geldi. Sağanağın etkisiyle yol yağmur suyuyla dolarken, derede meydana gelen taşkın nedeniyle köprünün bir bölümü hasar gördü. Köprünün beton bölümünde bulunan kablolar ise dere yatağına sarktı.

'KABLOLAR DERE YATAĞI İÇİNDE VE TEHLİKE BARINDIRIYOR'

Kabloların tehlike oluşturduğunu belirten Melih Ünsal, "Dün saat 15.00'ten sonra yollara ve caddeye dere taştı, trafik çok yoğundu; trafik kilitlenmişti, ambulans zor geçiyordu. Abim beni almaya geldiğinde dereden yüzerek geçtim. İki kadın, üç çocuğu sırtımda taşıyarak Göktürk'e götürdüm. Bu kablolar elektrik mi, internet mi, hangi kablo olduğunu bilmiyorum ama dere taştıktan sonra kablolar aşağı sarktı, tehlike içeriyor. Şu an kablolar dere yatağı içinde ve tehlike barındırıyor. Derenin taşmasıyla otopark duvarı çöktü." dedi.

'BİR AN ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Ali Çetinkaya ise, "Su, elektrik, doğalgaz bütün kablolar köprünün oradan geçiyor. Hepsi suların altında çok ciddi tehlike barındırıyor. Birkaç çocuk, kadını biz zeytin ağaçlarına sarılarak kurtardık, yoksa bu elektrikle, suyla facia olabilirdi. Hiçbirşeyden olmasa burada elektrikten ölürlerdi. Onun için buradaki beton, zeytin ağaçları, bariyerler hayat kurtardı diyebilirim. Faciaydı, çok kötüydü. Köprünün buradaki kablolar ve buraları hep gördüğünüz gibi manzara kötü. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Bir de kendi işletmemizin önüne bir sürü araçları aldık. Kadınları çocukları yağıştan dolayı kendi galerimizin içine aldık. Canla başla savaştık, elimizden geleni vatandaş olarak yaptık. Allah bir daha yaşatmasın diyelim" diye konuştu.