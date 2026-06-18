Eyüpsultan'da bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan tekel bayisine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.
Saldırıda iş yerinde çalışan Yusuf A. (47) elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Tekel Bayisine Saldırı - Son Dakika
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