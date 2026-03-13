Eyüpsultan'da Trafik Kavgasına 726 Bin Lira Ceza

Eyüpsultan'da trafikte yumruk yumruğa kavga eden 2 araç sürücüsü ile araçlardaki 2 yolcuya, toplam 726 bin 984 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye kapsamında sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda olayın Eyüpsultan'da meydana geldiği belirlenirken kavgaya karışan araç sürücülerinin H.İ. ve B.S, araçta yolcu olarak bulunanların ise N.Ç. ve N.T. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheliye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafikte duraklama", "yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 726 bin 984 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücüler H.İ. ve B.S. ile yolcular N.Ç. ve N.T, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.