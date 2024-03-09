Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında kaybolan cep telefonu bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesinde, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesinin kullandığı araçta bulundu. Oğluyla yurt dışına kaçan kadının kaza sonrasında aldığı iddia edilen yaralının telefonu, emniyete teslim edildi.
17 yaşındaki T.C., 1 Mart gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmıştı. Çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Ehliyetsiz çocuğun, annesinin olay yerine gelerek yaralılara ait cep telefonlarını aldığı iddia edilmişti.
Yaşanan ölümlü trafik kazasında yaralıya ait kaybolan ve bugün emniyete teslim edilen cep telefonuyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;
"Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde 01.03.2024 tarihi saat 23.20 sıralarında gerçekleşen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak; Mağdur taraflardan olan İ.G. isimli şahsın kazadan sonra cep telefonunun kayıp olduğunu belirtmesi üzerine çalışma başlatılmış, kazaya tanık olan Z.H.T. isimli çocuk şahsın kaza anında yaralılardan birine yardım etmek için telefonu sahibinden aldığı, sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü ve bir sitenin duvarı üzerine bıraktığı, site güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan telefonun siteye gelen, yine kazaya tanık olanlardan D.Ö.'nün annesi B.Ö. olduğu anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında; B.Ö. isimli şahsın telefonu aldığında E.T. isimli şahsın da orda olduğu, telefonun E.T. isimli şahsın A.K. isimli şahısla o gün siteye geldiği araçta kaldığı, aracı temizlemek amacıyla 08.03.2024 tarihinde kontrol eden şirket çalışanı A.K.'nin bulduğu ve Emniyet Birimi'ne getirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir".
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediliyor.
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