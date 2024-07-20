Eyüpsultan'daki parkta silahla vurulan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı.
Akşemsettin Mahallesi'ndeki parkta dün 2 kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, M.B.B. ve H.P'nin silahla yaralandığını tespit etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.B.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevrede araştırma yapan ekipler, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.B'yi (16) Mustafa Kemal Bulvarı'nda yakaladı.
Hayatını kaybeden M.B.B. ile zanlı arasında husumet olduğu öğrenildi.
Zanlı M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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