Eyüpsultan kazasında otomobil sürücüsüne 7 yıl 6 ay hapis ve tahliye kararı verildi.

EYÜPSULTAN'da zincirleme kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un (27) ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdiği sanık Uğur Savcı'nın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti.

Kaza, 17 Mart Salı günü saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Savcı (34) yönetimindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 3 araca çarptıktan sonra Batuhan Karabulut'un kullandığı 34 HUT 946 plakalı motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra yapılan alkol testinde 1.43 promil olduğu tespit edilen Uğur Savcı tutuklandı. Kazaya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Gaziosmanpaşa 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Batuhan Karabulut'un ablası Bahar Tekin, annesi Serap Turhal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Uğur Savcı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

'MADDİ MANEVİ AİLENİN HEP YANINDA OLMAYA ÇALIŞTIM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Uğur Savcı, "Benim ehliyetim 0.54 promil sebebiyle 6 ay alınmıştı. Ehliyetim aktiftir. Aracımın APP plaka olması nedeniyle ceza almıştım. Kazayı önlemek için ne kadar fren yaptığım hususu dosyada mevcuttur. Ben bu olay sebebiyle çok yıprandım ve maddi manevi olarak ailenin hep yanında olmaya çalıştım. Ben kaza yaptığımda ilk araca çarptığım gibi aracın hava yastıkları açıldı. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Öncelikle beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Ben ülke dışına çıkarken, evde saklanırken de yakalanmadım. Dükkanımın önünde yakalandım. Çalışmak zorundayım" dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Savcı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ardından tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti. Öte yandan mahkeme, sanık Savcı'nın sürücü belgesine ise 2 yıl süre ile el konulmasına karar verdi.

KARABULUT'UN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahkemede çıkan kararın ardından Batuhan Karabulut'un ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Duruşma sonrası sanık Uğur Savcı'nın avukatı ile karşılaşan aile, avukata tepki gösterdi.