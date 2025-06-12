Eyüpsultan Liselerarası Tiyatro Günleri Başladı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Liselerarası Tiyatro Günleri, gençlerin güçlü performanslarıyla başladı. 180 öğrencinin rol aldığı 8 oyun, 14 Haziran'a kadar izleyiciyle buluşacak.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, bu toprakların hikayesini anlatan sanatçılar yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Liselerarası Tiyatro Günleri başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Tiyatro Okulu'nda eğitim alan lise öğrencilerinin sahnelediği oyunlar, sanatseverlerle buluşuyor.

Sanat dolu bir hafta başladı

Tiyatro Okulu'nda bir yıl boyunca eğitim alan 180 öğrenci, 10 – 14 Haziran 2025 tarihleri arasında Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alıyor. Eyüpsultan'da bulunan liselerde okuyan öğrencilerin sahnelediği toplam 8 oyun, izleyicilere sanatla dolu bir hafta vadediyor.

Festivalin açılışı, öğrencilerin sahnelediği "Kördüğüm", "Sevgili Doktor", "Radyum Kızları" ve "Zamane Gençleri" adlı oyunlarla yapıldı.

Genç oyuncular büyük beğeni topladı

12 Haziran Çarşamba günü sahnelenen "Haberiniz Var mı?" ve "Ben Anadolu" adlı oyunlarla devam eden Tiyatro Günleri'nde, gençlerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahnedeki enerjileriyle hem güldüren hem düşündüren genç oyuncular, tiyatroya olan tutkularını sahneye taşıdı.

Finalde "Yedi Kocalı Hürmüz" var

Liselerarası Tiyatro Günleri, 13 Haziran Perşembe günü sahnelenecek "Sokak Çocukları" ile devam edecek. Etkinlik, 14 Haziran Cumartesi günü Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden "Yedi Kocalı Hürmüz" ile sona erecek.