Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 5 yıllık çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı - Son Dakika
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 5 yıllık çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 5 yıllık çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin devasa projeleri, mali durumu ve kurumsal kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kuş, belediyenin 5 yıl içerisinde 241 kişiyi işe aldığını ve ilçeye kazandırılan hizmetlere değindi. Ayrıca, belediyenin mali durumu hakkında bilgi vererek, yapılan projeleri ve gelecek planlarını paylaştı.

29.04.2024 13:51
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen 5 yıldaki çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı.

Başkan Kuş, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin devasa projeleri, mali durumu ve kurumsal kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kuş, belediyenin 5 yıl içerisinde 241 kişiyi işe aldığını anlatarak, ilçeye kazandırılan hizmetlere değindi.

Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Başkan Kuş, şunları kaydetti:

"Belediyemizin toplam borcu 649 milyon 78 bin 832 lira 84 kuruştur. 180 bin dekar alana millet bahçesi kurduk. İlçemize 38 yeni park kazandırdık. Eski cezaevinin yerini yeşil alana dönüştürdük. Tüm kamu binalarının içerisinde yer alacağı kamu kampüsünün ihalesini yaptık. 367 konutu kentsel dönüşümle yeniden inşa ediyoruz. İlçemizde TOKİ marifetiyle 7 bin konut yapılıyor. Eyyübiye, geleceğin parlayan yıldızı olmak için büyük çaba sarf ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 5 yıllık çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı - Son Dakika

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