Eyyübiye'de Arazide Erkek Cesedi Bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide cesedi bulunan erkek için otopsi işlemleri başladı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Yenice Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz yatan bir erkeği fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.
Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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