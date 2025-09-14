Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucunda Demir'e ait eşya, Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.
Demir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Kayıp Genç Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?