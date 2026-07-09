Eyyübiye'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hayati Harrani Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Ali Geldi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.