Ezan Eğitimi Beypazarı\'nda

Beypazarı Müftülüğünce personele yönelik ezanı güzel okuma eğitimi verildi.

Erkek Yatılı Bölge Hafızlık Kur'an Kursu'nda verilen eğitime 15 imam hatip ve müezzin katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, eğitimin Mehmet Akyol tarafından verildiğini belirterek, "Güzel okuma tekniğinin yanı sıra, çeşitli makamlarda da okuyabilecekler. Ezanı güzel okuma hizmet içi eğitim seminerine katılan din görevlilerimiz, merkez Fatih Camisi'nden dönüşümlü olarak ezan okuyacaklar." dedi