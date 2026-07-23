Ezel Akay Serbest, Kardeşi Tutuklandı - Son Dakika
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Ezel Akay Serbest, Kardeşi Tutuklandı

Ezel Akay Serbest, Kardeşi Tutuklandı
23.07.2026 17:51
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İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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