Ezgi Apartmanı Davasında Kamu Görevlilerine İddianame Hazırlandı

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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının bugün görülen duruşmasında Mahkeme, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin Kahramanmaraş Valiliği'nin 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen kararını kaldırmasının ardından kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı. Apartmanda 35 kişi yaşamını yitirdi. "Olası kastla kastla öldürme ve yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise hala yakalanamadı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2'si tutuklu, 1'i tutuksuz, ikisi aranan 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Mahkeme Başkanı, bugün yapılan duruşmada, 7 kamu görevlisi hakkında da iddianame hazırlandığını açıkladı. Söz konusu isimler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi, 7 belediye personeli hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği'nin kararını hukuka aykırı bularak kaldırmıştı.

İddianameden...

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz yargılanan sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.