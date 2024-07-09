Ezgi Apartmanı davasında mağdurların avukatları itiraz etti

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, mağdurların avukatları, yapı kontrollerinden sorumlu belediye çalışanları hakkında Kahramanmaraş Valililiği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine karara itiraz etti. Davanın 12 Temmuz'da yapılacak duruşmasına iki gün kalmasına karşın itirazın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı sakinlerinin 14 Eylül 2021 tarihinde Kervan Pastanesi'nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişelerini bir dilekçe yazarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında hakkında soruşturma izni istenilen kişilere yönelik kusur tespitinde bulunulmuştu. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, yapı kullanımı izin belgesinden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler ve yapı kontrol biriminin bina yapım tarihindeki yetkilileri hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" suçu kapsamında ön inceleme yapılarak soruşturma izni istenmişti.

Valilik, "mevzuata uygun işlem yapıldı" diyerek soruşturma izni vermedi

Kahramanmaraş Valiliği ise Kahramanmaraş Belediyesi'nde çalışan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan ile Mehmet Dişçeken, inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı ve makine mühendisi Mustafa Şikirci hakkında mevzuat hükümlerine uygun işlem yaptıklarını gerekçe göstererek soruşturma izni vermedi.

"İmar affı' altında dağıtılan yapı kullanım izinleri ile görmezden gelinmesi hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmektedir"

Söz konusu karara Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları karara itiraz etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan itirazda; "2021 tarihli idareye başvuru neticesinde yapılan denetimde ağır kusur bulunan memurların yargılanması için soruşturma izni verilmesi gerekirken aksi yönde karar vicdanları yaralamış, hukuku açıkça ihlal etmiştir. İdarenin İmar Kanunu geçici madde 16/10'da yer alan 'Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır' düzenlemesini gerekçe göstererek bu sorumluluktan açıkça kaçması mümkün değildir. Zira özellikle apartman gibi toplu yaşamın devam ettiği bir ortamda herhangi bir malikin diğer tüm apartman sakinlerinin hayatını riske edecek şekilde gerçekleştirdiği imara ayrılıkların 'imar affı' altında dağıtılan yapı kullanım izinleri ile görmezden gelinmesi öncelikle hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmektedir" denildi. Başvuruda, "Taksirle ölüme sebebiyet verme' suretiyle ihmali ve kusuru bulunan ilgililer için yargılamanın önüne geçilecek şekilde 'soruşturma izni verilmemesi' kararı usule ve yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Duruşmaya 2 gün kaldı hala yanıt yok

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davanın yeni duruşması ise 12 Temmuz'da görülmeye devam edilecek. Duruşmaya 2 gün kalırken söz konusu itiraza herhangi bir yanıt verilmedi.