Ezgi Apartmanı davasında mağdurların avukatları itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ezgi Apartmanı davasında mağdurların avukatları itiraz etti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında, mağdurların avukatları, yapı kontrollerinden sorumlu belediye çalışanları hakkında soruşturma izni verilmemesi üzerine karara itiraz etti.

09.07.2024 12:26  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, mağdurların avukatları, yapı kontrollerinden sorumlu belediye çalışanları hakkında Kahramanmaraş Valililiği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine karara itiraz etti. Davanın 12 Temmuz'da yapılacak duruşmasına iki gün kalmasına karşın itirazın henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı sakinlerinin 14 Eylül 2021 tarihinde Kervan Pastanesi'nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişelerini bir dilekçe yazarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında hakkında soruşturma izni istenilen kişilere yönelik kusur tespitinde bulunulmuştu. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler, yapı kullanımı izin belgesinden önce binayı kontrol etmekle görevli kişiler ve yapı kontrol biriminin bina yapım tarihindeki yetkilileri hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" suçu kapsamında ön inceleme yapılarak soruşturma izni istenmişti.

Valilik, "mevzuata uygun işlem yapıldı" diyerek soruşturma izni vermedi

Kahramanmaraş Valiliği ise Kahramanmaraş Belediyesi'nde çalışan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan ile Mehmet Dişçeken, inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı ve makine mühendisi Mustafa Şikirci hakkında mevzuat hükümlerine uygun işlem yaptıklarını gerekçe göstererek soruşturma izni vermedi.

"İmar affı' altında dağıtılan yapı kullanım izinleri ile görmezden gelinmesi hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmektedir"

Söz konusu karara Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları karara itiraz etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan itirazda; "2021 tarihli idareye başvuru neticesinde yapılan denetimde ağır kusur bulunan memurların yargılanması için soruşturma izni verilmesi gerekirken aksi yönde karar vicdanları yaralamış, hukuku açıkça ihlal etmiştir. İdarenin İmar Kanunu geçici madde 16/10'da yer alan 'Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır' düzenlemesini gerekçe göstererek bu sorumluluktan açıkça kaçması mümkün değildir. Zira özellikle apartman gibi toplu yaşamın devam ettiği bir ortamda herhangi bir malikin diğer tüm apartman sakinlerinin hayatını riske edecek şekilde gerçekleştirdiği imara ayrılıkların 'imar affı' altında dağıtılan yapı kullanım izinleri ile görmezden gelinmesi öncelikle hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmektedir" denildi. Başvuruda, "Taksirle ölüme sebebiyet verme' suretiyle ihmali ve kusuru bulunan ilgililer için yargılamanın önüne geçilecek şekilde 'soruşturma izni verilmemesi' kararı usule ve yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Duruşmaya 2 gün kaldı hala yanıt yok

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davanın yeni duruşması ise 12 Temmuz'da görülmeye devam edilecek. Duruşmaya 2 gün kalırken söz konusu itiraza herhangi bir yanıt verilmedi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Deprem, Yargı, Deprem, Belediye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı davasında mağdurların avukatları itiraz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:18:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ezgi Apartmanı davasında mağdurların avukatları itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement