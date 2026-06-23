Ezgi Apartmanı Davasında Savcı Mütalaası Sunuldu - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davasında Savcı Mütalaası Sunuldu

23.06.2026 17:48
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Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasında savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı Ezgi Apartmanı davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan bilirkişi raporları, sanık savunmaları, müşteki ve tanık beyanları ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, yapının yıkımının tek bir nedene bağlı olmadığı, proje, yapım, denetim ve kullanım süreçlerinde meydana gelen çoklu kusurların birleşimi sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Binanın taşıyıcı sistemine yönelik kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", belediye görevlileri A.G, F.Y, M.D, M.A.C, M.Ş, S.A. ve V.Ç'nin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Savcı, hayatını kaybettiği belirlenen müteahhit Yakup Aktaş hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etti.

Mütalaada ayrıca tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ile Sami Kervancıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Ertan Danacı'nın ise tutuklanması yönünde görüş bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Davada 2'si tutuklu, 2'si tutuksuz ve 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 11 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz'da devam edilecek.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı Davasında Savcı Mütalaası Sunuldu - Son Dakika

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