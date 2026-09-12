Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi ikinci gününde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi ikinci gününde sürüyor

Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi ikinci gününde sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen 8'er yıllık hapis ve tahliye kararını Adalet Bakanlığı önünde protesto etmeye devam ediyor. Kaya, savcılığın itirazının Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini, dosyanın 5.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklara verilen 8'er yıllık hapis ve tahliye kararını Adalet Bakanlığı önünde protesto etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz ettiğini belirten Kaya, itirazın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini ve dosyanın Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendiğini belirterek, "Bunun hesabını kamu olarak sormak zorundayız" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı Adalet Bakanlığı önünde protesto etmeye devam ediyor.

Ezgi Apartmanı'nda bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya,"Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek" yazılı döviz taşıyor.

Döne Kaya'nın oturma eyleminin ikinci gününde, Kartalkaya Otel'de yakınlarını kaybedenler ile depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt da destek verdi.

CUMHURİYET SAVCISI'NIN İTİRAZININ BİR KISMINI OKUDU

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaya, Ezgi Apartmanı davasında savcılığın "olası kastla" hapis cezası çekmesi gerektiğini söylediği sanıklara mahkeme heyetinin 8 yıl ceza verdiğini ve savcının karara itiraz ettiğini bildirdi.

Döne Kaya, Cumhuriyet Savcısı'nın, "Her ne kadar Mahkemece sanıkların eylemleri taksir kapsamında değerlendirilerek hüküm kurulmuş ise de, verilen hüküm henüz kesinleşmemiş olup kanun yolu incelemesi neticesinde sanıkların eylemlerinin olası kast olarak değerlendirilip aleyhlerine değişme olasılığı bulunmaktadır. Tüm bunlarla beraber dosya kapsamında mevcut deliller dikkate alındığında CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir. Özellikle sanıkların asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı, Prof. Dr. Can Balkaya tarafından hazırlanan 15.06.2025 tarihli raporu, 22.04.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi heyet raporu ve 15.06.2026 tarihli ek raporda sanıklar pastane tadilatları için 'asli kusurlu' olarak nitelendirmesi ve sanıkların tahkikat süreci boyunca yaklaşık 2 seneyi firari geçirmiş olmaları adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır" şeklindeki itirazını okudu.

"BUNUN HESABINI KAMU OLARAK SORMAK ZORUNDAYIZ"

Kaya, "Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararı kabul etmedi, itirazı reddetti. Bu iki gün neden önemli? 4. Ağır'ın üst mahkemesi, 5. Ağır Ceza, itirazı şu an inceliyor. Vereceği karar kamuoyu için önemli. Çünkü 6 Şubat depreminde sadece Ezgi Apartmanı yıkılmadı. Binlerce bina yıkıldı, davaları sürüyor. ve en az 53 bin insan öldü. Bunun hesabını kamu olarak sormak zorundayız. Aksi takdirde tıpkı 1999'dan 24 yıl sonra 6 Şubat'ta öldüğümüz gibi, 20 yıl sonra da bu defa kurban bizim sevdiklerimiz değil, sizin sevdikleriniz olacak. Unutmayın" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı önündeki nöbetine devam ettiğini belirten Kaya, "Bu kararı hukuki, vicdani, bilimsel olarak kabul etmiyorum. Etmeyen herkesi de Bakanlık önüne bekliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kararın gerekçesini bu topluma açıklamak zorunda" dedi.

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi ikinci gününde sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:53:22. #7.12#
SON DAKİKA: Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi ikinci gününde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement