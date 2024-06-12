Ezgi Mola, İpek Er'in intihar mektubunda kendisine cinsel saldırı iddiasıyla suçladığı Musa Orhan'a karşı ceza aldı - Son Dakika
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Ezgi Mola, İpek Er'in intihar mektubunda kendisine cinsel saldırı iddiasıyla suçladığı Musa Orhan'a karşı ceza aldı

Oyuncu Ezgi Mola, İpek Er'in intihar mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza aldı. Ayrıca manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

12.06.2024 10:41
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OYUNCU Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in (18) mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a (26) karşı 'hakaret' davasında 6 bin 960 TL ceza almasının ardından manevi tazminat davasında da 10 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

MOLA'YA 2 DAVA

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022'de çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya manevi tazminat davası da açtı. Banaz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Ezgi Mola'nın, 20 Ağustos 2020'den itibaren oluşan yasal faiziyle birlikte 10 bin TL ödemesine hükmetti.

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, "Her kime yapılırsa yapılsın. Tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı, hepimize lazım olan, korunması gereken, popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir. Bu karar emsal niteliğindedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ezgi Mola, İpek Er'in intihar mektubunda kendisine cinsel saldırı iddiasıyla suçladığı Musa Orhan'a karşı ceza aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ezgi Mola, İpek Er'in intihar mektubunda kendisine cinsel saldırı iddiasıyla suçladığı Musa Orhan'a karşı ceza aldı - Son Dakika
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