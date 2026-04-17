Ezine'de Lise Öğrencisi Tehditten Gözaltına Alındı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, lise öğrencisi E.K. (14) sanal medya hesabından tehdit içerikli silahlı paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Ezine ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ezine ilçesinde yaşayan lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sanal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı. E.K. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.