F-16'lar Pakistan'da Tatbikatta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılım sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8-26 Ekim'de Mushaf Hava Üssü/Sargodha'da Pakistan'ın ev sahipliğinde icra edilen Indus Shield-2024 Tatbikatı'na, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 5 F-16 uçağı ve 64 personelle katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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